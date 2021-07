Ben Affleck e Jennifer Lopez scelgono casa insieme, lei afferma: Non sono mai stata meglio

Il 'sequel' della storia d'amore tra Ben Affleck e Jennifer Lopez sta scatenando da mesi la curiosità dei fan e degli appassionati di gossip di tutti il mondo, e adesso importanti novità puntano ad un vero e proprio "vissero felici e contenti" di hollywoodiana fattura.

Nelle scorse le due star sono state paparazzate insieme a Los Angeles, apparentemente alla ricerca di una casa. In un primo momento le riviste avevano ipotizzato l'inizio di una possibile convivenza, teoria però che avrebbe cozzato con alcune recenti indiscrezioni secondo le quali, di comune accordo, la coppia avrebbe deciso di continuare a vivere separata per il benessere delle rispettive famiglie. Ora, TMZ chiarisce tramite una fonte anonima che Ben Affleck e Jennifer Lopez sono convinti di lasciare le cose così come stanno senza affrettare una convivenza, ma le due star sono davvero andate in giro per Los Angeles a cercare casa insieme: lui ha accompagnato lei nei suoi giri per il mercato immobiliare, dato che a quanto pare è la Lopez desiderosa di trasferirsi.

E proprio l'attrice, durante l'intervista per Apple Music 1, ha raccontato quanto sia particolarmente felice questo momento della sua vita: "Sono estremamente felice", ha detto la cantante e attrice. "So che le persone se lo chiedono sempre. Come stai? Cosa sta succedendo? Stai bene? Questo è la mia risposta: non sono mai stata meglio. Voglio che le persone che si prendono cura di me e che si interessano a me sappiano che sono davvero arrivata a un punto della mia vita in cui sto benissimo così come sto. Una volta che arrivi a quel punto ti accadono cose incredibili, che non immaginavi potessero accaderti più. E io sto vivendo questo momento proprio adesso. Sono grata per l'affetto che sto ricevendo in questo momento e per tutti gli auguri che mi arrivano. Voglio che tutti sappiano una cosa: questo è il momento migliore della mia vita."

Ricordiamo che Ben Affleck tornerà prossimamente in The Last Duel di Ridley Scott e vestirà nuovamente i panni di Batman per The Flash di Andy Muschietti.