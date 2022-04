Ben Affleck e Jennifer Lopez e la partita di baseball

Jenny from the Block è tornata. JLo e Ben Affleck, infatti, sono stati avvistati oggi nei pressi di un campo da Baseball, dove la cantante ne ha approfittato per tirare qualche colpo. Nelle immagini, che troverete in fondo all'articolo, vedrete i due che assistono al gioco, con Lopez che entra in azione poco dopo, osservata da Affleck.

Ormai è passato un po' da quando abbiamo scoperto che l'amore è tornato tra JLo e Ben Affleck, e negli ultimi mesi i due si sono mostrati molto spesso in pubblico, prima a Venezia, poi a una serie di altri eventi. Ora però le cose iniziano a farsi più serie: dopo l'acquisto di una casa insieme è infatti ufficialmente arrivato l'annuncio del fidanzamento tra JLo e Ben Affleck, che arriva ben 20 anni dopo la prima volta.

La coppia adesso ha affermato di sentirsi sicuramente più matura nell'affrontare questa relazione rispetto al lontano 2002, quando gli attori si avvicinarono per la prima volta. JLo ha affermato che la loro grande forza è il fatto di essere "uguali e diversi", ma soprattutto il fatto che entrambi hanno "imparato dagli errori del passato".

Bisogna sottolineare che il momento storico in cui la relazione ha luogo adesso è anche molto diverso. Pressati da un successo più giovane e dai paparazzi, nei primi anni 2000 non è stato semplice per loro. Adesso, però, secondo Lopez hanno imparato a proteggere ciò che hanno, e dunque a capire cosa mostrare e cosa no.