Ben Affleck e Jennifer Lopez paparazzati in bici sono un meme vivente

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati paparazzati di nuovo in una situazione di tutti i giorni e ancora una volta sono riusciti a far esplodere la rete risultando involontariamente comici, soprattutto per quanto riguardi Affleck, apparendo come una vera e propria involontaria macchina da meme.

Dopo aver riportato il rumor secondo cui l’idillio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez sarebbe finito la coppia smentisce tutti mostrandosi in pubblico durante una passeggiata in bicicletta risultando nell’ennesima situazione familiare comica durante la pedalata negli Hamptons insieme alla figlia Emme.

Se la cantante è apparsa in piena forma e assolutamente a suo agio, l’ex Batman nelle foto pubblicate sulla rete è apparso decisamente più affaticato regalando ai social nuovi spunti per divertenti e irriverenti meme da dedicare una delle coppie più chiacchierate di Hollywood e dello star system, tanto nel bene quanto nel male.

In calce all’articolo vi lasciamo una delle foto più divertenti ed esplicative di quelle rubate alla coppia e in attesa di vedere cosa riusciranno a tirare fuori gli utenti dei social da questa ennesima disavventura di Jennifer Lopez e Ben Affleck e della prossima nuova notizia che riguarderà i due, sempre al centro del mirino dei paparazzi, vi lasciamo a uno degli episodi più chiacchierati a proposito della coppia, quando nel corso della première di The Mother Jennifer Lopez e Ben Affleck sono sembrati piuttosto tesi e in atteggiamenti un po’ equivoci.