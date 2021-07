Ben Affleck e Jennifer Lopez sono di nuovo una coppia: la foto abbracciati per il 4 luglio

Durante le celebrazioni del 4 luglio, giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti, Ben Affleck e Jennifer Lopez sono stati immortalati nuovamente insieme mentre passeggiavano e si abbracciavano, segno che sono tornati a essere una coppia dopo la relazione a dir poco turbolenta che li vedeva insieme all'inizio degli anni Duemila.

Jennifer Lopez e Ben Affleck appaiono sempre più innamorati e ormai non lo nascondono più. I due divi di Hollywood sembrano intenzionati a riprendere la loro relazione dopo anni di lontananza, che hanno visto poi Affleck convolare a nozze con Jennifer Garner in un matrimonio che gli ha dato tre figli ma che è terminato amichevolmente nel 2018. Adesso invece la ripresa del rapporto con Jennifer Lopez, dopo la relazione con Ana De Armas, non è più un segreto e anzi la coppia si è fatta fotografare nuovamente insieme durante una passeggiata fatta nel giorno dell'indipendenza americana, il 4 luglio, in compagnia dei figli.

I due interruppero i rapporti nel 2004, dopo due anni di amore burrascoso e passionale documentato in maniera inquietante dai media e dai tabloid; Lopez ha avuto successivamente due figli da Marc Anthony e tante importanti relazioni sentimentali, tra cui l'ultima con Alexander Rodriguez, con cui sarebbe dovuta convolare a nozze proprio in questi mesi.

La popstar e l'attore due volte Premio Oscar si sono poi concessi una giornata agli Studios di Hollywood con i loro figli, ovvero i gemelli Max e Emme di 13 anni, figli di Jennifer Lopez, e Samuel di 9 anni, terzogenito di Ben Affleck. Dopo la giornata in famiglia, i due sono quindi volati negli Hamptons dove si sono concessi una piccola fuga romantica, venendo immortalati dai fotografi.