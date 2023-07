Ben Affleck: con Jennifer Lopez non poteva andare peggio che con Gwyneth Paltrow

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono tra le coppie d'oro di Hollywood: dopo il ritorno di fiamma in cui molti non speravano più, Affleck e Lopez hanno celebrato le nozze per rafforzare l'amore ritrovato. I due hanno da poco festeggiato l'anniversario a Los Angeles: a congratularsi con la coppia è stata Gwyneth Paltrow, ex di Affleck.

Prima che Ben Affleck si sposasse con Jennifer Garden e che chiedesse (per la prima volta) la mano a JLO senza successo, l'attore ha avuto una relazione con Paltrow. I due si sono innamorati sul set di Shakespeare in Love e hanno fatto coppia fissa per tre anni: malgrado la rottura, Paltrow ha raccontato di aver mantenuto un ottimo rapporto con Affleck, benedicendo la sua unione con JLO e mostrandosi entusiasta per il matrimonio dei due, considerati i precedenti come il mancato matrimonio tra la pop star e l'attore nel 2001. Il matrimonio era comunque nel destino della coppia, che ha coronato il proprio sogno d'amore nel 2022: le foto dell'anniversario spezzano i rumor sulla crisi tra Affleck e Lopez dopo alcuni momenti di tensione sul red carpet tra l'attore e la pop star.

Ben Affleck potrebbe tornare a vestire i panni di Daredevil in un cameo nel terzo capitolo di Deadpool 3 con Ryan Renoylds le cui riprese sono state attualmente interrotte a causa dello sciopero degli attori.