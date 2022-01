Ben Affleck e Jennifer Lopez, matrimonio in vista? Gli amici: 'Questione di tempo'

Quasi 20 anni dopo la prima proposta di matrimonio, finita poi con un addio prima di arrivare all'altare, Ben Affleck e Jennifer Lopez forse stanno per riprovarci, secondo una fonte molto vicina alla coppia.

Le due star hanno iniziato a frequentarsi nel 2002 e si sono fidanzate ufficialmente nel corso dello stesso anno. Nel settembre del 2003, però, la coppia fece sapere che il matrimonio già annunciato avrebbe subito un posticipo, salvo poi essere annullato definitivamente nel gennaio 2004 quando venne annunciata la separazione. Flashforward al 2021, quando dopo la fine del matrimonio con Jennifer Garner e la rottura con la nuova fiamma Ana de Armas, Ben Affleck ha riacceso la passione con la sua ex Jennifer Lopez, che dopo mesi di gossip confermò la cosa condividendo la foto di un bacio su Instagram nel mese di luglio.

Recentemente Ben Affleck è tornato al centro del gossip per un'intervista concessa durante all'Howard Stern Show, nella quale si era detto "intrappolato" nel suo matrimonio con la Garner, durato dal 2005 al 2018. Tuttavia, Jennifer Lopez non è stata turbata dal terremoto mediatico che si è abbattuto sull'attore e regista. "Jen e Ben stanno andando alla grande. L'intervista di lui con Howard Stern non ha minimamente scosso la loro relazione. Cose del genere a volte accadono e le parole possono essere fraintese", ha dichiarato una fonte anonima a ET. "Sono follemente innamorati e Jen lo sta sostenendo in tutto e per tutto, motivo per cui voleva far conoscere pubblicamente la sua posizione circa la faccenda. I loro figli sono molto vicini, le rispettive famiglie si rispettano e vanno anche d'accordo, quindi le cose stanno andando bene per tutti. I loro amici pensano che prima o poi si fidanzeranno ufficialmente di nuovo, anzi è solo questione di tempo".

Ben Affleck tornerà nei panni di Batman per l'attesissimo The Flash, nuovo cinecomic DC in uscita a novembre: l'attore ha confermato che il film con Ezra Miller diretto da Andy Muschietti - che vedrà anche Michael Keaton riprende il ruolo del Cavaliere Oscuro - sarà la sua ultima prova nei panni del supereroe DC, interpretato nei film di Zack Snyder Batman v Superman e Justice League.