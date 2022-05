Ben Affleck e Jennifer Lopez, il matrimonio è più vicino del previsto? Tutti i dettagli

Ben Affleck e Jennifer Lopez potrebbero convolare a nozze molto più velocemente del previsto. I fiori d'arancio per la coppia sono previsti da diverso tempo ma le tempistiche inizialmente sembravano più lunghe di quanto in realtà potrebbero rivelarsi, come ammettono certi media americani nelle ultime ore.

Secondo una fonte di Entertainment Tonight, i 'Bennifer' sperano di organizzare un 'destination wedding' oppure un 'tropical wedding' in un futuro molto prossimo. E pare che l'operazione abbia subito un'accelerazione improvvisa e inaspettata.



Affleck e Lopez si sono promessi sposi ad aprile dopo un anno di relazione, proprio come accadde durante la loro prima relazione.

Si preannuncia un anno pieno di matrimoni express, come quello tra Kourtney Kardashian e Travis Barker e tra Megan Fox e Machine Gun Kelly.



Ma tutti sanno che l'evento del secolo potenzialmente è solo l'ufficialità del legame matrimoniale tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. I due ruppero la prima relazione nel 2004 e i fan sperano che tutta questa attenzione mediatica nei loro confronti non possa risultare dannosa.

Jennifer Lopez tuttavia ha ricordato quanto la sua personale situazione rispetto al passato sia molto diversa. Dopo la prima rottura Affleck sposò Jennifer Garner, con la quale ha avuto tre figli, e frequentò l'attrice Ana de Armas.



JLo invece frequentò il manager Irving Azoff e sposò il vecchio amico Marc Anthony, con il quale ha avuto due gemelli. Dopo il divorzio ha frequentato il ballerino Casper Smart e l'ex sportivo Alexander Rodriguez.

Poi il ritorno di fiamma con l'ex; JLo ha dichiarato di essere entusiasta della relazione con Ben Affleck.