Ben Affleck e Jennifer Lopez sono marito e moglie! Matrimonio in segreto?

Matrimonio in gran segreto in quel di Las Vegas per Ben Affleck e Jennifer Lopez. Ci si chiedeva da mesi ormai, da quando sono tornati insieme in una delle più belle seconde chance di Hollywood, se e quando si sarebbero sposati. Ora TMZ rivela la notizia dell'avvenuta cerimonia, confermata da fonti vicine alla coppia.

Prima o poi doveva succedere: ogni tanto una buona notizia. Era solo questione di tempo, sostenevano amici e parenti della coppia, prima che Jennifer Lopez e Ben Affleck si sposassero. I due avevano addirittura acquistato casa insieme, rivelavano mesi fa alcune fonti: qui per scoprire i prezzi folli della casa di Affleck e Lopez. Poi è arrivata la proposta di matrimonio, in merito alla quale la cantante ha pubblicato in lungo e in largo sulla propria newsletter. Ora, rivela TMZ, il matrimonio è diventato realtà e i due sarebbero ufficialmente marito e moglie.

Nella giornata di ieri avrebbero ottenuto una licenza di matrimonio nella contea di Clark (Nevada) che riporta entrambi i loro nomi legali: Benjamin Geza Affleck e Jennifer Lynn Lopez. Una fonte vicina alla coppia ha confermato a TMZ che di fatto sono ufficialmente sposati. I due si erano fidanzati per la prima volta nel 2002, salvo poi doversi separare con grande tristezza nel 2004 dopo essere stati vittime di un accanita copertura da parte dei media e dei paparazzi. A vent’anni di distanza si sono ritrovati, come in una fiaba dal lieto fine.

Avrebbero cominciato a rifrequentarsi nel 2021 e l’anno dopo è arrivato il fidanzamento ufficiale. La Lopez ha raccontato sulla sua newsletter della proposta di matrimonio di Affleck: “Sabato sera, mentre ero nel mio posto preferito sulla terra (nel bagnoschiuma), il mio bellissimo amore si è inginocchiato e si è proposto. L'ho semplicemente guardato negli occhi sorridendo e piangendo allo stesso tempo, cercando di realizzare che dopo 20 anni tutto ciò stava accadendo di nuovo ... Ero letteralmente senza parole e lui ha detto: 'È un sì?'. E io ho risposto: 'Sì, certo che è un sì’”.