Ben Affleck e Jennifer Lopez, luna di miele a Como da George Clooney per i neo-sposi

A cosa servono gli amici, se non a venire in nostro aiuto nel momento del bisogno? Tanto più che, in questo caso, non parliamo neanche di un amico come tanti: il soggetto della nostra storia è infatti George Clooney, che in occasione del matrimonio di una coppia altrettanto famosa ha deciso di regalare ai due una splendida luna di miele italiana.

La coppia in questione è naturalmente quella formata da Ben Affleck e Jennifer Lopez: i due attori sono convolati a nozze lo scorso luglio, ed hanno ovviamente deciso di concedersi un viaggio di nozze degno di una delle storie d'amore più chiacchierate della storia recente di Hollywood e non solo... E dove recarsi, se non dall'amico George?

Secondo quanto riportato dalla Provincia di Como, infatti, JLo e Ben Affleck starebbero occupando in questi giorni la splendida Villa Oleandra, nota per essere appunto la casa di George Clooney situata proprio sul lago di Como: i due sarebbero inoltre stati visti a bordo del motoscafo dell'attore di Ocean's Eleven recarsi a cena al Grand Hotel Tremezzo.

Non si tratta, comunque, dei primi vip ospitati a Villa Oleandra: in precedenza, Clooney aveva infatti già ospitato personalità come Barack Obama e Michael Jordan. Speriamo, naturalmente, che i due neo-sposi si rivelino degli inquilini all'altezza della fama della villa!