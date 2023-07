Ben Affleck e Jennifer Lopez, idillio finito? 'Stanno insieme solo grazie alla terapia'

Alle fiabe abbiamo bisogno di crederci di tanto in tanto, anche solo per alleggerire il peso di un mondo che sembra volerci sempre disillusi e cinici: se anche le fiabe più credibili cominciano a mostrare segni di stanchezza, però, è facile andare nel panico. Insomma, vogliamo davvero smettere di credere a Ben Affleck e Jennifer Lopez?

Già, perché secondo alcune voci l'idillio per la coppia più bella di Hollywood sarebbe già finito: dopo le indiscrezioni secondo cui J.Lo pretenderebbe l'accesso 24h su 24 al set di Deadpool 3 per controllare le interazioni del marito con l'ex Jennifer Garner, infatti, eccone alcune che ci parlano di una coppia capace di andare avanti solo grazie all'intervento di uno specialista.

"Ben è il primo ad ammettere che la terapia è l'unica cosa che tiene insieme lui e Jennifer" sono state le parole dello stesso insider che ha parlato di una situazione molto simile a casa di Matt Damon, da sempre grande amico del nostro Batfleck. Sia chiaro: il ricorrere alla terapia di coppia non è assolutamente un male, e di fatto potrebbe non indicare necessariamente una crisi. In casi del genere, però, è facile cominciare ad aver paura che qualcosa possa andare storto. Ben e Jennifer riusciranno a restare saldi? Staremo a vedere!