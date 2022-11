Ben Affleck e Jennifer Lopez in crisi? Un video su Instagram mette a tacere le voci

Diciamolo forte e chiaro, anche a costo di passare per quelli che vogliono intromettersi nella vita privata altrui: Jennifer Lopez e Ben Affleck non possono permettersi di andare in crisi, facendosi beffe di tutti quei fan che per anni hanno sognato un riavvicinamento della coppia! I due, però, sembrano essere ben consapevoli della cosa.

Di recente, infatti, alcuni siti avevano gettato ombre sul rapporto tra JLo e Ben Affleck, che secondo fonti non meglio specificate mancherebbero di compatibilità, con la nota popstar che addirittura detterebbe legge per quanto riguarda gli outfit del neo-marito. È davvero già finita, dunque, la luna di miele della coppia più chiacchierata di Hollywood?

Niente affatto, almeno a giudicare dal post pubblicato su Instagram in queste ore da Jennifer Lopez: nel breve video vediamo i due abbracciati e affettuosi come non mai, a testimoniare che l'amore riaccesosi improvvisamente dopo un decennio di lontananza è in effetti più vivo che mai, per la gioia dei fan che nell'ex-Daredevil e consorte hanno riposto tutta la loro voglia di credere ancora nel vero amore.

Speriamo, naturalmente, che le cose possano effettivamente continuare ad andare bene da quelle parti: non vogliamo star qui a raccontare di una nuova rottura, non dopo aver tifato per i Bennifer per tutti questi anni! Recentemente, intanto, ci è stato svelato il modo in cui Ben Affleck ha riacceso l'interesse di Jennifer Lopez anni dopo la fine della loro storia.