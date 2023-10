Ben Affleck e Jennifer Lopez sono in crisi? La fase della luna di miele è finita

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tra le coppie più amate del jet set: insieme ne hanno vissute tante e dopo non poche turbolenze, l'aereo dell'amore eterno è decollato anche per loro e la coppia che si è unita in matrimonio lo scorso anno. Eppure i rumor sulla presunta crisi si sono insinuati già da tempo a Hollywood.

La storia d'amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è sempre stata caratterizzata da alti e bassi. C'è chi insinuava che JLO e Affleck stessero insieme soltanto grazie alla terapia di coppia e che l'idillio fosse finito da un pezzo. Nessuno dei due attori ha mai confermato o smentito le voci, e le romantiche dediche da Jennifer Lopez a Ben Affleck non sono mai mancate: cosa c'è di vero, dunque, tra le voci insistenti sulla crisi?

A chiarirlo è stato un insider a Ok Magazine: "La fase della luna di miele è finita - rivela una persona vicina alla famiglia - Certo, sono ancora perdutamente innamorati, ma sono molto stressati dagli obblighi lavorativi, dall'essere sotto i riflettori e dall'unire le loro famiglie". JLO ha due figli gemelli di 15 anni avuti con l'ex marito Marc Anthony mentre Ben Affleck ha tre figli con Jennifer Garner dalla quale ha divorziato nel 2017.Che sia una star o una persona comune, una famiglia allargata è sempre un po' destabilizzante e trovare un equilibrio non è mai facile: ma, al momento, nessuna nuvola all'orizzonte per una delle coppie più amate di Hollywood.