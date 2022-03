Ben Affleck e Jennifer Lopez comprano casa: follia il prezzo e il numero... dei bagni!

È stato uno dei ritorni di fiamma più chiacchierati degli ultimi anni, quello fra Ben Affleck e Jennifer Lopez, che dopo il riavvicinamento sono ora pronti a tornare a convivere comprando una maxi proprietà a Bel Air. I prezzi sono ovviamente da record, ma anche la metratura e il numero dei bagni, semplicemente folle.

Le cose, per Ben Affleck, sembrano stiano tornando ad andare a gonfie vele sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Certo, dopo aver ceduto Batman a Robert Pattinson, ora sulla cresta dell’onda c’è un film molto diverso dal suo Batman e in realtà completamente diverso da tutti i Batman visti finora, sul quale Matt Reeves ha parlato delle sue ispirazioni. Ma con un buon numero di film in lavorazione o di recente uscita che lo trovano sia davanti che dietro la cinepresa, da The Tender Bar ad Acque Profonde girato con l’ex Ana De Armas, non si può certo dire che se ne stia con le mani in mano.

Né lo sta facendo, appunto, dal lato sentimentale. Dopo la rottura con l’interprete di Paloma nell’ultimo 007 infatti, Affleck è tornato dove sempre si torna quando si è stati bene: da Jennifer Lopez. Con lei era stato legato fra il 2002 e il 2004 per poi rimanere lungamente sposato con Jennifer Garner dopo l’incontro sul set di Daredevil ora rinnovato, dal lato Charlie Cox, per una nuova stagione inserita nel MCU. Ora, i due innamorati si danno una seconda chance progettando di comprare casa insieme.

La proprietà in questione, racconta nel dettaglio un articolo di TMZ, sarebbe attualmente posseduta dal miliardario texano Todd Lemkin. Secondo quanto riportato, vanterebbe più di 20.000 piedi quadrati (poco meno di 2000 metri quadrati) comprensivi di una piscina, una palestra, diverse cucine e alcune delle migliori viste di Los Angeles. Le dimensioni della villa situata a Bel Air sarebbero giustificate – ma neanche così, in realtà – dal desiderio di entrambi di riunire le proprie famiglie. Ciò che lascia scioccati, però, sono due dati mancanti: uno cruciale, l’altro forse meno.

Il costo proibitivo per questa reggia è di 50 milioni di dollari, che a quanto pare per una magione di quelle dimensioni e per dove è situata non sono poi neanche troppi. Almeno questo è quanto riferisce Mack Rawden di CinemaBlend, che invece è rimasto semplicemente scioccato dal numero di bagni: ben 17, molti dei quali da ristrutturare e riammodernare assieme a gran parte della villa. Così i figli non dovranno più litigarsi la doccia mattutina, ironizza lui, anche se lo scaldabagno potrebbe piangere lacrime amare. Voi che ne pensate?