Ben Affleck e Jennifer Lopez, è amore ritrovato? Le star si baciano in pubblico a Miami

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono stati una delle coppie più in vista dei primi anni 2000, e dopo le recenti voci sul loro ritorno di fiamma alimentate anche da Jennifer Lawrence, le due star sono state avvistate mentre si scambiavano tenerezze in una palestra a Miami.

Secondo quanto riportato da Ansa, diversi media americani scrivono che i due, che si erano dette addio dopo che nel 2004 sono state quasi sul punto di sposarsi, si sono baciati durante una pausa tra le loro rispettive sessioni di allenamento.

"Sembrano due persone estremamente a proprio agio tra di loro, e anche in una fase di luna di miele e amore", ha dichiarato una fonte. "Si divertono, Jennifer va in palestra tutti i giorni, fa parte della sua routine e Ben ci tiene ad essere presente". "Anche quando sono usciti sembravano davvero innamorati" ha dichiarato un altro insider a Page Six.

La relazione tra Affleck e Lopez, ricordiamo, era durata dal 2002 al 2004, periodo durante il quale i due attori hanno recitato insieme in film come Tough Love - Amore Estremo e Jersey Girl. La cantante ha da poco annunciato la fine della sua relazione con Alex Rodriguez, mentre Affleck si è recentemente separato da Ana de Armas dopo circa un anno di relazione.