Ben Affleck, J. Lo con la camicia dell'ex Batman nella nuova foto della love story

Nel caso ci fosse bisogno di un'ulteriore conferma eccone un'altra. Jennifer Lopez è stata 'paparazzata' con indosso una camicia di flanella a riquadri rossi e grigi, proprio come quella indossata da Ben Affleck in una delle foto delle ultime settimane. Da diversi giorni è di dominio pubblico il ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez.

La foto mostra Jennifer Lopez all'aeroporto di Miami vestita con la camicia di Affleck, come riporta anche Buzzfeed.

E anche in questo caso, J.Lo è stata elogiata per la classe con la quale ha dimostrato di saper indossare qualunque abito, anche una semplice camicia del suo partner.



"Sono molto felici insieme. Continueranno a fare avanti e indietro tra Los Angeles e Miami. Stanno seriamente parlando del loro futuro insieme" ha raccontato a People una fonte vicina alla coppia.

Secondo quanto riportato anche da Vanity Fair, Ben Affleck e Jennifer Lopez sarebbero intenzionati a trascorrere insieme l'estate per poter progettare insieme il futuro e una possibile convivenza.

Nel frattempo trapela anche il "benestare" di Jennifer Garner, ex moglie di Affleck; i due hanno avuto tre figli insieme.

Secondo quanto riportano diverse fonti, Garner vorrebbe soltanto che l'attore mantenesse i figli al centro della sua vita e non è intenzionata ad entrare nella vita privata dell'ex marito.



Ricordiamo che l'attrice è sempre rimasta al fianco dell'ex marito anche nei periodo difficili: Jennifer Garner ha accompagnato Affleck in rehab, per sconfiggere la propria dipendenza dall'alcol.