Ben Affleck investigatore alla Inception nel primo trailer ufficiale di Hypnotic

A qualche settimana dalla pubblicazione della prima foto ufficiale di Hypnotic, l'attesissimo thriller investigativo scritto e diretto da Robert Rodriguez con protagonista Ben Affleck è tornato a mostrarsi in queste ore con anche con un primo trailer integrale.

Il film, che è stato recentemente presentato in anteprima con un montaggio work-in-progress al SXSW, dove è stato accolto molto calorosamente, racconta la storia di un detective che rimane invischiato in un mistero che coinvolge la figlia scomparsa e un programma governativo segreto: ben presto si ritrova a precipitare nella tana del coniglio, mentre indaga su strane rapine in banca che sembrano piegare la realtà come in Inception. Ben Affleck interpreta Daniel Rourke, con Alice Braga, William Fichtner, Jeff Fahey, Kelly Frye, JD Pardo e Hala Finley.

Hypnotic è diretto dal regista Robert Rodriguez, famoso per El Mariachi, Desperado, From Dusk Till Dawn, Grindhouse's Planet Terror, Sin City, Machete 1 & 2, Sin City: A Dame to Kill For e Alita: Battle Angel. La sceneggiatura è scritta da Robert Rodriguez e Max Borenstein, da una storia originale di Robert Rodriguez. Il film è prodotto da Jeff Robinov, John Graham, Guy Daniella, Robert Rodriguez, Mark Gill e Racer Max e debutterà in Nord-America a partire dal 12 maggio 2023: per l'Italia non c'è ancora una data d'uscita, quindi rimanete sintonizzati.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Ben Affleck tornerà questa settimana con Air, nuovo film da lui diretto e interpretato in arrivo dal 6 aprile al cinema in Italia.