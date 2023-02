Ben Affleck 'infelice' ai Grammy, ed è subito virale: 'Qualcuno gli dia una sigaretta'

Durante la 65ª edizione dei Grammy Awards - tenutasi il 5 febbraio 2023 presso la Crypto.com Arena di Los Angeles, - molti spettatori hanno notato l'espressione particolarmente "infelice" di Ben Affleck, soprattutto se paragonata alla performance della moglie Jennifer Lopez.

L'argomento è diventato rapidamente di tendenza, e così scrive Spencer Althouse su Twitter: "Per quanto brutta sia la giornata che stai passando, ti prometto che non sei infelice quanto Ben Affleck alla premiazione dei Grammy", mentre altri utenti hanno aggiunto: "Qualcuno dia a Ben Affleck un po' di serotonina", oppure – in un chiaro riferimento allo storico meme – "una sigaretta e un caffè inzuppato".

In realtà, la nuova edizione dei Grammy Awards non è certo la prima occasione in cui l'attore viene ripreso in circostanze simili; ad esempio, Affleck aveva un'espressione altrettanto impassibile durante l'intervista per Batman v Superman: Dawn of Justice, dopodiché, sulla scia delle pessime recensioni del prodotto DC, il filmato è stato tagliato con la canzone The Sound of Silence di Simon & Garfunkel. Affrontando il momento con buon umore, però, Affleck ha aggiunto come la pellicola gli abbia insegnato "a non fare interviste con Herny Cavill in cui non dico nulla e lo staff potrebbe coprire il tutto con le tracce di Simon & Garfunkel. Se c'è qualcosa che ho imparato... be', direi che è proprio questa". Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione su Batman v Superman: Dawn of Justice.

Qualcuno ha addirittura ipotizzato uno scherzo da parte dei Grammy, twittando: "A chiunque stia continuando a tagliare su Ben Affleck via via che diventa più esasperato: ti ringrazio". Niente a che vedere con la moglie Jennifer Lopez, arrivata ai Grammy Awards in uno splendido abito Gucci.