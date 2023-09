Ben Affleck, che incubo quel Daredevil! 'Unico film di cui mi pento'

Ben Affleck si è fatto un nome per il grande pubblico grazie alla sua interpretazione di Bruce Wayne nell'universo DC di Zack Snyder al cinema, il quale ha avuto però vita breve. Ma tuttavia non bisogna dimenticare che questo attore ha preso parte anche a numerose produzioni di qualità, come ad esempio Will Hunting - Genio Ribelle.

Ma in questo caso purtroppo non volevamo riportarvi con la mente alla splendida e commovente pellicola con protagonista Matt Damon, quanto piuttosto ad un film che anche lo stesso Ben Affleck vorrebbe dimenticare per sempre.

Si, stiamo proprio parlando di quel Daredevil dei primi anni duemila, una pellicola così sbagliata che nonostante sia stata responsabile del fidanzamento con Jennifer Garner, ciò non ha permesso all'ex Batman del DCEU di essere magnanimo con questo film.

A riprova di ciò, lui stesso durante un'intervista per PlayBoy si è così espresso: "L'unico film di cui mi pento davvero è Daredevil. Quel film mi uccide ogni volta. Amo quella storia, quel personaggio, ma il fatto che sia andato a puttane in quel modo non riesco a dimenticarlo. Forse è per questo che poi ho scelto Batman".

E voi che ricordi avete di questa problematica produzione del 2003? In attesa di sapere la vostra vi lasciamo con un'altra domanda, quando uscirà Daredevil: Born Again? Oltretutto, sapevate che Jennifer Garner sarà in Deadpool 3?