Ben Affleck, incidente in Lamborghini: tutta colpa del figlio di 10 anni

Stando a quanto riportato da TMZ, il figlio di Ben Affleck avrebbe inavvertitamente tamponato un'auto mentre era alla guida di una Lamborghini. Il ragazzino, nato dalla relazione dell'attore con Jennifer Garner, si trovava in una concessionaria di auto di lusso e qui, per via di una retromarcia, avrebbe urtato il veicolo alle sue spalle.

Samuel di soli 10 anni si trovava nella struttura in compagnia di suo padre e della sua presunta moglie Jennifer Lopez. I due, erano intenti a scegliere un auto da noleggiare per un evento ancora non meglio identificato e sarebbero rimasti profondamente colpiti da una Lamborghini gialla. La coppia avrebbe provato subito l'auto, testando la comodità dei sedili posteriori mentre, il ragazzino, un po' per gioco, avrebbe scelto di mettersi alla guida.

Sembra che il motore fosse rimasto inavvertitamente acceso e così Samuel avrebbe premuto l'acceleratore, facendo indietreggiare il veicolo che in retromarcia ha colpito l'automobile posta alle sue spalle. Per fortuna nessuno dei presenti è rimasto ferito nell'impatto ma le immagini di TMZ mostrano il bambino visibilmente spaventato che corre verso suo padre. Per fortuna tutto sembra essersi risolto nel migliore dei modi e dopo essere stato rincuorato da JLO, Samuel è tornato a sorridere.

