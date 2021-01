Ben Affleck: 'Ho dovuto reinventare la mia carriera. Tutti pensavano facessi schifo'

Ben Affleck nel corso della sua carriera ha conosciuto molti anni e bassi, e ha dovuto reinventarsi più volte pur di mantenere il proprio ruolo nello show business. Non sempre è stato facile come rivelato dallo stesso attore, in quanto molti non avevano un giudizio positivo sul suo conto.

Dopo il grandioso successo di Will Hunting - Genio ribelle che gli ha permesso di vincere un Oscar come migliore sceneggiatura originale a soli 25 anni, non deve essere stato semplice mantenere un livello sempre costante nel suo lavoro. La pressione nei riguardi di Ben Affleck era sicuramente moltissima.

Recentemente l'attore ha al podcast di The Hollywood Reporter di essersi dovuto reinventare più volte nel corso della sua vita professionale: "Ho dovuto farcela nel settore due volte, perché sono diventato così freddo e così poco attraente per questo mondo che ho dovuto reinventare totalmente la mia carriera. Ed è stato più difficile [la seconda volta] perché prima partivo dalla linea di partenza, ma ora dovevo iniziare un miglio più indietro perché le persone avevano un punto di visto negativo sul mio conto. La stampa stampa scandalistica poi parlava solo di una vita spericolata e irresponsabile che non aveva nulla a che vedere con la realtà".

Combattere contro voci e recensioni negative non deve essere stato facile e farcela a Hollywood una volta è già abbastanza difficile, quindi figuriamoci riuscire a sfondare per la seconda volta. Nonostante tutto, Ben Affleck è stato in grado di compiere l'impresa quasi impossibile e di affermarsi nuovamente nel mondo di Hollywood.

"In realtà ero nella posizione peggiore in cui puoi trovarti in questo business. Il mio nome era solo sulle riviste e non al cinema. La gente diceva solo: 'Sei inutile. Sei senza talento. Fai schifo. Sei un bastardo. Non sei nessuno. Sei una merda'. Io non mi sono mai lasciato influenzare da queste parole, sapevo chi ero. Ma non è stato facile".

Dopo un divorzio difficile, Ben Affleck è riuscito a costruirsi una nuova vita al fianco di Ana De Armas ma, sembra che il rapporto con i giornalisti sia ancora complesso.