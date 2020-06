Ben Affleck, HBO Max vuole il suo Batman, Jared Leto e Joe Manganiello per un nuovo film?

In queste ore è stato riportato che la DC Films e soprattutto HBO Max vorrebbero indietro Ben Affleck nei panni di Batman per un nuovo progetto che coinvolgerebbe anche Joker di Jared Leto e Deathstroke di Joe Manganiello.

La voce è stata messa in circolo da The Cultured Nerd, che ha riferito che "le loro fonti hanno confermato" che la Warner Bros. sarebbe interessata alla creazione di un progetto originale per la piattaforma streaming che colleghi le tre star per cavalcare l'onda dell'entusiasmo generata dall'annuncio della Zack Snyder's Justice League.

Si sostiene che la major svilupperà questo film (o addirittura mini-serie) in parallelo dalla trilogia di The Batman curata da Matt Reeves e con protagonista Robert Pattinson, al quale non sarà minimamente legata. Aggiungono: "Il progetto di Affleck probabilmente seguirà la trama prevista presa in giro dalla scena post-credit di Justice League o Justice League di Zack Snyder".

L'attore di Deathstroke, Joe Manganiello, che era stato scelto come villain principale per il film mai realizzato sul Cavaliere Oscuro scritto diretto e interpretato da Affleck, su Twitter a maggio aveva anticipato il ritorno del suo personaggio nella Snyder Cut, e secondo quanto riferito lo stesso Snyder tornerà per produrre questo nuovo progetto.

Tuttavia il rumor sembrerebbe costruito ad hoc per realizzare ogni sogno dei fan di Affleck, e prima di dargli credito bisognerebbe quantomeno prendere in considerazione che The Wrap, ben più attendibile di The Culture Nerd, qualche settimana fa aveva specificato che la Snyder Cut non avrebbe generato sequel né spin-off, ma che sarebbe stata un punto definitivo per l'arco narrativo di Snyder. Mai dire mai, ma se la Warner è intenzionata a puntare su Reeves e Pattinson foraggiare questo nuovo progetto sarebbe una mossa abbastanza curiosa.

