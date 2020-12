Ben Affleck sarà in Harry Houdini per la Disney! Tutti i dettagli del progetto

Il regista, sceneggiatore e attore vincitore dell'Oscar Ben Affleck sarà il protagonista del nuovo film della Disney Harry Houdini, basato sul romanzo The Secret Life of Houdini: The Making of America's First Superhero.

Il nuovo film racconterà la vita dell'acclamato mago e artista della fuga, scomparso nel 1926 all'età di 52 anni. Il progetto è in sviluppo da almeno 4 anni, con Dan Trachtenberg a bordo per la regia.

Il famoso mago è considerato uno degli illusionisti più famosi di tutti i tempi. Nato in Ungheria nel 1874 con il nome di Erik Weisz, fu solo anni dopo, quando divenne un mago professionista in America, che assunse l'identità barra nome d'arte di Harry Houdini. Secondo quanto riferito, Weisz ha apportato il cambiamento dopo aver letto l'autobiografia del mago francese Jean-Eugene Robert-Houdin nel 1890. Conosciuto per gli incredibili spettacoli di fuga che includevano di tutto, dalle manette alle camicie di forza al ventre di una balena che si era spinta fino alle rive di Boston, la popolarità di Houdini lo ha portato perfino verso il cinema, dato che è stato protagonista di diversi film muti.

La notizia del casting di Ben Affleck arriva da SlashFilm, che riferisce che il ruolo dell'attore non è stato ancora reso noto e che potrebbe anche non interpretare Houdini, ma "il suo biografo o forse una sorta di agente, comunque un personaggio secondario." Al momento, non ci sono ulteriori informazioni. Sappiamo però che il manager di Houdini ha svolto un ruolo importante nel portarlo in tournée in Europa come mago, e il suo agente britannico, Harry Day, è stato un fattore importante nello scolpire la fama dell'illusionista.

Rimanete sintonizzati per ulteriori novità. Nel frattempo, vi ricordiamo che prossimamente Ben Affleck sarà protagonista di The Last Duel di Ridley Scott e del thriller erotico Deep Water insieme ad Ana de Armas.