Ben Affleck ha girato una pubblicità con la madre di Jennifer Lopez: ecco com'è successo

La mamma di Jennifer Lopez, la signora Guadalupe 'Lupe' Rodríguez, nelle scorse ore è apparsa in un cameo in un nuovo spot televisivo di Ben Affleck, condiviso dall'attore e regista sulla propria pagina ufficiale di Twitter.

La star ha recentemente diretto lo spot per WynnBET, una nuova app di gioco d'azzardo sportivo: Ben Affleck ha anche un ruolo da 'protagonista' nel cortometraggio, che lo mostra passeggiare per il casinò del resort Wynn a Las Vegas, osservando vari giocatori d'azzardo e prendendo suggerimenti sulle scommesse. Ad un certo punto, la Rodríguez aziona due slot machine contemporaneamente, esultando per le sue speranze di vittoria. "Dai, Lupe!" grida la signora, per incitarsi. "Puoi farlo, proprio come con quelle slot machine a St. Louis!"

Secondo il New York Post, lo spot è stato girato a giugno, quando Ben Affleck e Jennifer Lopez sono stati avvistati al resort Wynn. Del resto in passato la Lopez aveva descritto sua madre come una "grande giocatrice d'azzardo", raccontando che una volta aveva guadagnato $2,4 milioni di dollari in un casinò di Atlantic City. Anche se la cantante non è stata avvistata sul set per lo spot, E! News ha riferito che la coppia spesso "si diverte a giocare insieme" e che Ben Affleck è stato entusiasta di realizzare il corto, che include anche le apparizioni della leggenda del basket Shaquille O'Neal e del comico Melvin Gregg.

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono tornati insieme all'inizio di quest'anno, dopo che erano stati precedentemente fidanzati tra il 2002 e il 2004: entrambi sono attesi al Festival di Venezia 2021, dove Ben Affleck sarà protagonista del nuovo film di Ridley Scott, The Last Duel.