Ben Affleck e George Clooney per la prima volta insieme: arriva The Tender Bar per Amazon

Ben Affleck è in trattative con Amazon Studios per recitare nel prossimo dramma di George Clooney, intitolato The Tender Bar e basato sulle memorie di J.R. Moehringer.

Si tratterebbe della prima collaborazione diretta in assoluto tra le due star da Oscar: sebbene Clooney e Affleck abbiano convivio una vittoria agli Academy Awards come co-produttori di Argo, premiato con tre statuette tra le quali quella di miglior film dell'anno, i due attori non hanno mai condiviso lo schermo o lavorato insieme come attore / regista.

Clooney dirigerà il film e lo produrrà attraverso il suo banner Smokehouse Pictures, anche se non è chiaro se avrà anche il ruolo da protagonista davanti alla cinepresa: The Tender Bar racconta la storia dell'educazione di Moehringer a Long Island, alla ricerca di figure paterne tra i clienti abituali del bar di suo zio. Tra i produttori anche Grant Heslov e Ted Hope, con l'acclamato William Monahan che scriverà la sceneggiatura.

The Tender Bar sarà il nuovo film da regista di Clooney dopo The Midnight Sky, l'atteso sci-fi che ha interpretato, diretto e prodotto e che arriverà su Netflix il 23 dicembre. Tra i suoi altri progetti da regista citiamo un adattamento di Calico Joe di John Grisham, con Bob Dylan come produttore. Nel frattempo Affleck, che di recente ha ricevuto il plauso della critica per la sua interpretazione di operaio edile alcolizzato trasformato in allenatore di pallacanestro delle scuole superiori in Tornare a vincere, sarà la star di nel film di Ridley Scott The Last Duel insieme a Matt Damon e Adam Driver e il regista di The Big Goodbye, un film biografico sulla realizzazione di Chinatown di Roman Polanski.

Nel 2021 lo vedremo anche nel thriller erotico di Adrian Lyne Deep Water, al fianco della sua nuova compagna Ana de Armas.