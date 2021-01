Ben Affleck, nel suo futuro solo ruoli 'appaganti': 'I tempi di Armageddon sono finiti'

Ben Affleck è pronto ad aprire un nuovo capitolo nella sua carriera davanti alla macchina da preso. Mentre si appresta a tornare nei panni di Batman per il film di Flash con Ezra Miller, l'attore ha rivelato di essere entrato in un momento della sua vita in cui è alla ricerca di ruoli "personalmente appaganti".

"Arrivato a questo punto della mia carriera, sono un po' vecchio. Ho 48 anni, quindi non so per quanto ancora sarò il 'non 25enne'. Ma ci sono ruoli più interessanti. Trovo le persone con le quali puoi identificarti più interessanti perché non ho più la capacità di fare qualcosa che per metà mi annoia e per metà la odio" ha spiegato Affleck durante la chiacchierata con Sacha Baron Cohen per l'annuale Actors on Actors di Variety. "Non posso più farlo. Non vale la pena stare lontano dai miei figli. Se ho intenzione di viaggiare, è meglio che sia per qualcosa di veramente soddisfacente che prima o poi spero vedano anche loro. Anche se i miei figli dicono che non vogliono guardare i miei film."

La scelta di Affleck è dovuta anche alla reazione entusiasta del pubblico nei confronti di The Way Back, la cui performance nel ruolo di protagonista gli è valsa alcuni delle migliori recensioni della sua carriera da attore. "C'erano tutti questi spettatori che all'improvviso si sono ritrovati chiusi in casa, e penso che The Way Back sia stato visto da molto più persone di quante sarebbero andate al cinema - ha aggiunto - Credo che si debba tenerne conto. Quindi ora il confine è più sottile, e in questo momento sto solo cercando roba che sia personalmente appagante. Penso che i miei giorni di Armageddon siano ormai alle spalle."

Per quanto riguarda i suoi prossimi progetti da regista, invece, Affleck ha da poco stretto un accordo con Disney per scrivere e dirigere l'adattamento de Il guardiano della città perduta.