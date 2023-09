Ben Affleck che fa freestyle con Ice Spice è la cosa più divertente che vedrete oggi

Il due volte premio Oscar Ben Affleck, attore e regista tornato sulla cresta dell'onda col suo ultimo film Air: La storia del grande salto, si fa sempre paparazzare mentre cammina per strada con qualche bicchierone di caffè in mano, motivo per cui è il testimonial perfetto per la catena Dunkin'.

In un nuovo spot pubblicitario scritto, diretto e interpretato da Ben Affleck, e presentato in anteprima mondiale durante la cerimonia di premiazione dei VMA, la star Il video promuove la bevanda speziata alla zucca congelata a tema autunnale di Dunkin, che include munchkin speziati di zucca macinati nella bevanda. Per pubblicizzare questa nuova creazione speziata, lo spot presenta niente meno che la rapper Ice Spice: nel divertente filmato, disponibile nel player in calce all'articolo, le due star si raccontano nel tentativo di creare un ritornello accattivante per commercializzare il prodotto.

L'amore di Ben Affleck per la celebre azienda di caffè è cosa nota: il nuovo spot è infatti una sorta di sequel della pubblicità andata in onda all'inizio dell'anno durante il Super Bowl del 2023 di febbraio scorso, pubblicità nella quale veniva mostrato Ben Affleck che lavorava in un drive-through Dunkin', con tanto di uniforme completa e cuffia per capelli. Curiosamente, l'azienda ha avuto origine a Quincy, Massachusetts, non troppo lontano dalle due città in cui l'attore ha vissuto dall'età di 3 anni, Falmouth (che ha dato i natali al fratello minore Casey Affleck) e Cambridge.

Per altri contenuti vi ricordiamo che Air è uno dei primi film candidati agli Oscar 2024 nella speranza di ottenere una nomination ufficiale quando si apriranno ufficialmente le votazioni.