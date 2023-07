Ben Affleck aveva (forse) previsto Spotify e Netflix nel 2003!

Le piattaforme di streaming hanno modificato (in meglio o in peggio bisogna ancora capirlo) la nostra quotidianità. Ogni tipo di intrattenimento ha la sua piattaforma, permettendo all'utente di accedere con un click a una lista innumerevole di film e musica di ogni genere dietro un abbonamento mensile o annuale.

Nel 2003 (un po' come i Simpson) qualcuno aveva predetto l'avvento di servizi di streaming pari a Netflix o Spotify. E dietro questa "profezia" c'è proprio l'attore Ben Affleck!

Un video su Twitter ha catturato un'intervista vecchia di vent'anni in cui l'attore parla di un futuro dove l'utente ha libero accesso a film e musica dietro il pagamento di un abbonamento: "Penso che un sistema basato su abbonamento annuale funzioni - afferma Affleck - saranno film on demand ma sarà una struttura a più livelli. Potrai guardarlo il primo fine settimana, forse ci saranno tempi più lunghi per la disponibilità di un film on demand ma con il tempo diventerà anche meno costoso".

"Ma serve più progresso tecnologico prima che le persone possano guardare film o integrarli attraverso il PC e connessione web - sottolinea l'attore - La tecnologia non è ancora del tutto lì, ma lo sarà entro, direi, cinque anni".

Quasi cinque anni dopo dalle parole di Affleck, Netflix lanciò il suo servizio di streaming con soli 1000 film disponibili: il nuovo soprannome dell'attore potrebbe essere Nostradamus!

Ben Affleck è tornato sul grande schermo come Batman in The Flash: la concept art del suo costume è di gran lunga migliore di come appare nel film! L'attore non ha mai parlato di un ritorno nei panni del Cavaliere Oscuro ma per Kevin Smith è solo questione di tempo per il Batfleck!