Ben Affleck fa le flessioni nel mech suit in questo video backstage di Batman v Superman

L'armatura di Batman serviva al protagonista per proteggersi dai potenti attacchi dell'Uomo d'Acciaio, in quello che è stato forse il combattimento più entusiasmante di Batman v Superman: Dawn Of Justice. Anche se non dev'essere stato particolarmente comodo da indossare, in questo breve video vediamo Ben Affleck abbastanza a suo agio.

Il ché è abbastanza strano perché fare dei piegamenti sulle braccia con un costume del genere non dev'essere proprio il massimo. Per questo il regista non si è lasciato scappare l'occasione di riprendere il momento, nel backstage del film.

Sebbene il costume non sia effettivamente di metallo, appare comunque molto ingombrante e notiamo in particolare le protezioni sugli avambracci. L'idea dietro al Batman di Affleck era proprio quello di creare una versione più muscolosa, brutale e spietata del supereroe e il mech suit non faceva che aggiungere ulteriore aggressività al personaggio.

Non è il primo omaggio al Batman di Affleck ad anni di distanza dall'uscita del film: Snyder ha pubblicato anche una foto di Batfleck in versione Knightmare. Anche se l'attore ha ormai passato il testimone a Robert Pattinson, Jesse Eisenberg ha ammesso di voler tornare nei panni di Lex Luthor. Per un nuovo sguardo al film vi rimandiamo al nostro Everycult di Batman v Superman.