Ben Affleck, grazie a Flash infrangerà un impensabile record con il suo Batman!

Come ormai sanno anche i marziani Ben Affleck tornerà nei panni di Batman per il primo adattamento live-action di Flash diretto da Andy Muschietti e con protagonista Ezra Miller, e nel farlo stabilirà un nuovo record.

Grazie a The Flash, infatti, Affleck avrà interpretato Batman per un totale di quattro film, superando le tre interpretazioni di Batman del precedente detentore del record Christian Bale, protagonista della trilogia de Il Cavaliere Oscuro scritta e diretta da Christopher Nolan. Inoltre, sempre grazie a Flash Michael Keaton pareggerà il conto con Bale, tornando per la terza volta nel ruolo dopo Batman e Batman Returns.

Sebbene Adam West e Kevin Conroy abbiano ciascuno un bat-curriculum nel complesso più ampio, a causa delle loro estese interpretazioni televisive, in campo live-action si tratterà di un risultato inedito tra gli interpreti del supereroe DC, soprattutto considerando che la porta sembrava chiusa per sempre dopo l'abbandono dei piani per un film stand-alone e le dichiarazioni shock di qualche tempo fa sul malessere fisico e psicologico che la pressione di Batman gli stava arrecando.

Il mandato di Ben Affleck come Cavaliere Oscuro è iniziato con Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016, per poi proseguire nel cameo di Suicide Squad e il ruolo da protagonista in Justice League di Joss Whedon. Tra l'altro l'attore tornerà anche una quinta volta ad indossare il mantello di Batman, sebbene lo farà per la Snyder Cut di Justice League, che quindi sarebbe scorretto conteggiare nel record.

Pensate che il prossimo interprete di Batman, Robert Pattinson, riuscirà a fare a superare questo primato? Ditecelo nei commenti!