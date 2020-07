Ben Affleck avrebbe firmato un nuovo contratto per Batman: ecco l'incredibile rumor

In queste ore si sta facendo largo sui social un nuovo rumor secondo il quale Ben Affleck si stia preparando a tornare nei panni di Batman grazie ad HBO Max, il servizio di streaming on demand recentemente lanciato da AT&T e WarnerMedia.

Della cosa si è parlato per la prima volta a maggio su 4Chan, quando una cosiddetta 'fonte interna' aveva iniziato a mettere in giro la voce sulla nota piattaforma, e ora i canali YouTube di Lightcast e Cultured Nerd hanno rivendicato di essere venuti a conoscenza delle stesse informazioni. Secondo loro, Ben Affleck avrebbe già firmato un nuovo contratto per tornare come Batman e sarà coinvolto in ulteriori apparizioni legate ai film originali in esclusiva per HBO Max.

"Ben ha davvero firmato un nuovo contratto e sta tornando", afferma Taylor Murphy di The Cultured Nerd. "L'annuncio ufficiale dovrebbe avvenire al DC FanDome o durante il JusticeCon [che, per chi se lo fosse perso, sarà la convention virtuale organizzata da Zack Snyder, ndr]. Sarà presentato o ad un evento o all'altro, ma comunque sarà noto prima di settembre."

Secondo Murphy il ritorno di Michael Keaton e il debutto di Robert Pattinson non andranno ad influire in alcun modo con il Batman di Affleck, con DC Films che sfrutterà HBO Max per ribaltare le idee del Marvel Cinematic Universe e creare un suo Multi-verso. "Questo è il piano che stanno sviluppando. Credo sia un ottimo momento per essere dei fan DC".

Per il momento vi invitiamo a prendere queste 'informazioni' con le fatidiche pinze, ancora meglio se sterilizzate: in attesa di clamorose conferme o più probabili smentite, recuperate il nostro articolo sui problemi della DC con Batman, che sembrerebbe più attuale che mai.