Ben Affleck, i fan vogliono il film su Batman della star di Justice League

Un'opzione che al momento sembra improbabile ma è incredibile constatare il supporto dei fan che proviene da tutto il mondo. Lo scorso anno è stato ufficializzato il ritorno di Ben Affleck nei panni di Batman per The Flash di Andy Muschietti . "Il suo Batman ha una dicotomia molto forte, che è la sua mascolinità - a causa del suo aspetto, della sua figura imponente, della sua mascella - ma è anche molto vulnerabile. Sa come esprimere dall'interno verso l'esterno, quella vulnerabilità. Ha solo bisogno di una storia che gli permetta di avere quel contrasto, quell'equilibrio" ha dichiarato Muschietti. "Si tratta di una parte molto importante dell'impatto emotivo del film. L'interazione e la relazione tra Barry e Wayne di Affleck condurrà ad un livello emotivo mai visto prima. Si tratta del film di Barry, è la storia di Barry, ma i loro personaggi sono più legati di quanto pensiamo" continua Muschietti. Ben Affleck ha interpretato Bruce Wayne/Batman in Batman v Superman: Dawn of Justice e in Justice League. Su Everyeye potete leggere la nostra recensione della Snyder Cut di Justice League , uscita solo poche settimane fa.

I fan di Ben Affleck non demordono e vorrebbero vedere presto al cinema un film su Batman realizzato da Ben Affleck . Proprio per questo stanno facendo circolare l'hashtag #MakeTheBatfleckMovie. Gli appassionati sostengono che il successo della Snyder Cut dovrebbe indurre la DC a pensare di affidare a Ben Affleck un progetto legato a Batman.

#MakeTheBatfleckMovie because Ben Affleck's batman is the best live action batman. pic.twitter.com/mhrO6SGWbx — Souheil⁹⁹⁹🃏 (@SouheilsWRLD) April 11, 2021

