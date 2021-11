Ben Affleck, i fan lo rivogliono nel ruolo di Batman: il web si scatena

I fan di DC Comics attendono con ansia l'uscita di The Batman, e anche per Zoe Kravitz Robert Pattinson è perfetto nel ruolo del protagonista. Nessuno però dimentica le interpretazioni di Ben Affleck, tanto che su Twitter è diventato di tendenza l'hashtag #MakeTheBatfleckMovie.

Se è vero che rivedremo presto Ben Affleck nel ruolo di Batman, e ne abbiamo avuto un assaggio grazie al trailer di Flash, sono in molti quelli che vorrebbero rivederlo anche in un film da protagonista. Del resto, la star avrebbe dovuto dirigere, co-sceneggiare e produrre un nuovo capitolo della saga, ma il progetto si è arenato e dalle sue ceneri è nato The Batman di Matt Reeves.

Sono maturi i tempi per tornare al lavoro, o almeno per sperare che il Batman di Ben Affleck prenda vita in un futuro non troppo lontano? Forse è presto per dirlo, ma navigando sul web appare evidente che sia il desiderio di un gran numero di fan. In calce alla notizia possiamo vedere alcuni dei tweet più significativi al riguardo.

C'è chi scrive, per esempio, che vanno bene fumetti, videogiochi e cartoni animati, ma "vogliamo vedere Batfleck contro Deathstroke Manganiello in live action". Non manca poi chi fa notare che il Batman di Ben Affleck sia il migliore mai visto al cinema, e che è inevitabile pensare che il film prima o poi si farà.

E voi che ne pensate? Vi piacerebbe veder nascere il nuovo Batman di Ben Affleck? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.