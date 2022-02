Ben Affleck, Ezra Miller non crede nell'addio del suo Batman: tornerà anche dopo Flash?

Dopo aver attaccato il Ku Klux Klan sui social, Ezra Miller ha commentato l'addio di Ben Affleck a Batman dopo l'uscita di Flash, il nuovo cinecomic della DC Films.

Dopo il naufragio del suo film standalone di Batman, Ben Affleck aveva giurato di appendere il mantello e il cappuccio al chiodo, salvo poi tornare per girare nuove scene per Justice League di Zack Snyder e prendere parte alla produzione di The Flash, nella quale tornerà anche il Batman di Michael Keaton: proprio il coinvolgimento della star dei film di Tim Burton dovrebbe deviare il corso del franchise, dato che Keaton prossimamente tornerà anche in Batgirl come mentore di Barbara Gordon diventando a tutti gli effetti il 'Batman principale' del DCEU.

In questa programmazione editoriale si suppone che il Batman di Ben Affleck (figlio di Zack Snyder, il cui progetto sarà quasi certamente abbandonato definitivamente) dovrà farsi da parte, e lo stesso Affleck ha confermato di aver chiuso col personaggio. Ora però, Ezra Miller ha commentato la situazione su Instagram ... facendosi una grassa risata. Nello screenshot che trovate in calce all'articolo, l'attore ha ripreso un articolo di Variety evidenziando specificamente la parte in cui viene scritto che Flash sarebbe stato l'ultimo film di Ben Affleck come Batman: in risposta, Miller ha aggiunto "HA HA HA" in caratteri cubitali rossi, facendo drizzare le antenne ai fan della DC.

Secondo voi cosa significa il criptico messaggio di Ezra Miller? Ben Affleck potrebbe continuare a recitare la parte di Batman anche dopo Flash? Chissà: in attesa di eventuali nuovi aggiornamenti, diteci cosa ne pensate nei commenti.