Ben Affleck equilibrista del cibo a domicilio: la foto della star spopola sul web

Abbiamo visto Ben Affleck nei panni di numerosi personaggi, ma probabilmente non lo abbiamo visto nei panni dell’equilibrista, almeno fino ad ora.

Ben Affleck è stato collega di Matt Damon in Good Will Hunting, interprete di Batman e vincitore del premio oscar grazie a Argo. E adesso è stata pubblicata una foto dall’account film Junkee sul social X, divenuta virale, che lo mostra in equilibrio tra un considerevole numero di pizze e un milkshake.

Che le pizze siano per una festa o semplicemente per lui e la sua compagna Jennifer Lopez? Questo non è dato saperlo. Quel che sappiamo però è che il rapporto tra i due procede molto bene, con la cantante che aveva scritto una dedica al marito l’estate dell’anno scorso: “Caro Ben, Seduta qui da solo, guardando il mio anello, mi sento sopraffatta, mi fa venire voglia di cantare, come siamo finiti qui, Senza ripeterci. Oh mio, questa è la mia vita…”. Le due star sono state sposate in precedenza, con il matrimonio conclusosi nel 2004. Entrambi si sono poi risposati, e entrambe le coppie si sono spezzate. Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono successivamente risposati nel 2022 a Las Vegas.

