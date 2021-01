Ben Affleck diventa l'emblema del 2020: la divertente foto fa impazzire i fan

Grazie ad Ana De Armas, Ben Affleck è tornato in forma smagliante e tutto sommato il suo 2020 non dev'essere stato poi così male. L'attore non rinuncia però ad un po' di sana frustrazione, né ad una dieta mattutina a base di ciambelle al cioccolato.

I fotografi lo hanno infatti immortalato mentre raccoglie la colazione consegnatagli da Dunkin Donuts, famosa azienda americana che produce dolci e bibite. Il suo volto non mente, anche lui appare visibilmente frustrato nel dover uscire di casa anche solo per portare dentro l'ordinazione, un po' come tutti quelli che si sono ritrovati a fare largo uso del delivery durante la pandemia.

Per di più Affleck cerca di raccogliere tutto in una volta per evitare di fare più viaggi, rischiando di far cadere tutto a terra. Un'immagine di precarietà che ha divertito gli utenti dei social, proprio nel giorno in cui si festeggia l'inizio del nuovo anno. Speriamo che l'operazione sia andata a buon fine e che si sia potuto godere le sue ciambelle al sicuro dal mondo esterno.

Intanto i fan hanno iniziato a spingere un nuovo hashtag per salvare lo SnyderVerse, e chissà che in futuro non venga ripreso il progetto stand alone sul Batman di Affleck, magari dopo l'uscita di The Batman con Robert Pattinson.