Ben Affleck, c'è qualcosa di strano nella scena di nudo del film di Kevin Smith

Il diavolo si nasconde davvero nei dettagli, quando si tratta di alcune gag nascoste nei film, che si parli poi del ruolo segreto di Tild Swinton nel remake di Suspiria di Guadagnino, della minaccia incombente che segna il punto X in The Departed di Scorsese o di una curiosità legata ad Amore a... primo sesso di Kevin Smith.

A notare questo intrigante e piccante dettaglio ci ha pensato Ben Affleck. In pratica, in una scena molto sentita in cui lo Zack di Seth Rogen sta tentando di conquistare il cuore della Miri interpretata da Elizabeth Banks, il collaboratore e amico storico di Smith Jason Mewes entra nell'inquadratura della telecamera proprio in un momento di piena nudità frontale... con i peli pubici a forma di cuore.



Smith ha ammesso che, quando mostrò per la prima volta il film a Ben Affleck, nessuno ci aveva mai fatto caso. Nessuno se ne era mai accorto. Non appena terminata la visione, invece, Ben gli disse: "Mewes si è rasato il pube a forma di cuore?", con il regista che sorpreso gli rispose "lo stavi cercando, dì la verità? Stavi guardando terribilmente vicino infatti!".



Un occhio davvero sopraffino, quello di Ben Affleck, che ha comunque superato quello di molti amici e collaboratori di Smith.