Ben Affleck, c'è Ana de Armas dietro la crisi di mezza età dell'attore?

Quella formata da Ben Affleck e Ana de Armas è una delle coppie più chiacchierate di Hollywood: negli ultimi mesi è diventato pressoché impossibile non imbattersi nelle foto dei due la cui relazione, almeno a giudicare dalle immagini, sembrerebbe procedere a gonfie vele.

Secondo alcuni maligni, però, Affleck starebbe pagando a caro prezzo la felicità trovata nella bella Ana: alcuni rumor, infatti, vorrebbero l'attore di Batman v Superman e Argo in preda ad una crisi di mezza età in piena regola.

Gli indizi sarebbero molteplici, dai capelli più scuri del solito (tintura, mormora qualcuno) a delle possibili iniezioni di botox: ma, ammesso che sia vero, quale sarebbe il motivo dietro il crollo di uno degli uomini più desiderati di Hollywood?

La teoria più diffusa vuole che a mettere in ginocchio il povero Ben sia stata proprio la relazione con la sua collega: più di un giornale parla infatti di un Affleck letteralmente terrorizzato dall'idea di perdere la sua nuova compagna per qualcuno di più giovane (l'ex-Daredevil ha 48 anni, Ana de Armas soltanto 32).

Naturalmente si tratta soltanto di voci: dal canto nostro non possiamo far altro che augurarci che Affleck se la passi meglio di quanto dicano certe voci impietose, soprattutto visti i trascorsi già abbastanza turbolenti della sua vita personale. L'attore, intanto, è stato recentemente accusato di whitewashing per il suo Argo.