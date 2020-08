Ben Affleck dovrebbe lavorare ad un film in questi giorni, ma preferisce Ana de Armas

A pochi giorni dall'annuncio del suo nuovo film da regista, Ben Affleck a quanto pare preferisce passare più tempo con la sua nuova compagna, l'attrice cubana Ana de Armas alla propria agenda lavorativa.

Stando a quanto riportato in un articolo sullo stato attuale dell'industria pubblicato sul celebre quotidiano di New York, infatti, Ben Affleck avrebbe dovuto iniziare girare un nuovo film a Los Angeles proprio in questi giorni, ma ovviamente a causa della lenta ripartenza della macchina di Hollywood si starebbe ritagliando più tempo per farsi beccare dai paparazzi insieme alla De Armas, spesso e volentieri in quel di Malibu.

Il NYT ha spiegato in dettaglio che a causa della pandemia è diventato impossibile poter girare il suddetto film a Los Angeles, e quindi si sarebbe scelta la città di Austin, Texas e forse addirittura Londra per iniziare i lavori. La scusa per la prolungata vacanza delle due star sarebbe quindi l'incertezza del come procedere, ma CinemaBlend, con un bel po' di malizia, suggerisce che data la propensione di Ben Affleck e Ana De Armas a passare del tempo insieme potrebbero non avere così tanta fretta di tornare alla normale routine.

Ricordiamo che le due star saranno protagoniste del thriller erotico Deep Water di Adrian Lyne, sul cui set sarebbe sbocciato l'amore.