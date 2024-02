Ben Affleck dirigerà la sua ex moglie Jennifer Garner nel nuovo film Netflix Animals

Come riportato in precedenza, Animals sarà il nuovo film diretto e interpretato da Ben Affleck, che sarà prodotto e distribuito da Netflix e avrà per protagonista Matt Damon, ma in queste ore sono emerse grosse novità sull'atteso progetto.

Stando a quanto rivelato dal The Hollywood Reporter, Jennifer Garner è in trattative per unirsi al cast di Animals: l'attrice, che è stata sposata con il regista premio Oscar per 13 anni, dovrebbe ottenere il ruolo di co-protagonista al fianco di Matt Damon, con le riprese del film che dovrebbero partire a marzo a Los Angeles. Il progetto, descritto come un thriller, sarà co-prodotto da Ben Affleck e Matt Damon tramite la loro nuova casa di produzione Artists Equity, insieme a Dani Bernfeld e Brad Weston e Collin Creighton dell'etichetta MakeReady.

Stando alle informazioni sulla trama, Animals racconta la storia di un candidato sindaco e di sua moglie il cui figlio viene rapito: circondati da numerosi nemici, politici e non, marito e moglie non hanno altra scelta che sporcarsi le mani per salvare il ragazzino. Ovviamente, il nome di Jennifer Garner ruota intorno al ruolo della 'first lady' protagonista, con Matt Damon nei panni del sindaco. L'attrice viene dal grande successo della commedia Family Switch, altra esclusiva Netflix, e secondo i rumor comparirà in Deadpool & Wolverine nei panni di Elektra, ruolo che recitò per la prima volta proprio insieme a Ben Affleck nel film Daredevil del 2003.

Ben Affleck e Jennifer Garner hanno divorziato nel 2018, ma da allora sono rimasti in ottimi rapporti.