Ben Affleck demolito dalla figlia: 'A nessuno interessa la tua statua di cera'

Ben Affleck tornerà nei panni di Daredevil in Deadpool 3: l'attore ha condiviso il set con la sua ex storica Jennifer Garden, tanto da aver fatto ingelosire JLO. Affleck passa dunque, da un supereroe a un altro: l'attore è tornato a indossare la tuta del Cavaliere Oscuro in The Flash ed è prossimo a vestire i panni del supereroe cieco.

Eppure malgrado sul grande schermo sia un vero eroe, pare che i suoi figli non la pensino proprio così. L'attore, infatti, ha raccontato in un'intervista a Jimmy Fallon come sua figlia non capisse come mai avesse dedicato proprio a suo padre una statua di cera. Beata innocenza!

"Mia figlia è venuta con me l'altro giorno in questo museo delle cere. Penso che fosse a Las Vegas e c'era una statua di cera dedicata a me - racconta l'attore - e mia figlia mi ha chiesto cose fosse. Dopo averle spiegato che si trattava della mia statua di cera, lei mi ha detto 'Davvero? Perché a qualcuno dovrebbe importare così tanto di te da realizzare una statua di cera?'”. Se per milioni di fan in tutto il mondo, Ben Affleck è un divo del cinema pare che la figlia abbia un'idea completamente diversa del suo papà!

Al momento le riprese di Deadpool 3 sono state interrotte a causa dello sciopero degli attori: Daredevil è l'unico eroe di cui l'attore vede un futuro. Ben Affleck, infatti, non sarà più Batman chiudendo così un capitolo nella storia dei DC Studios.