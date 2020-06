Ben Affleck, da Deep Water con Ana de Armas alla nuova regia: tutti i suoi film in arrivo

Al contrario di molti, Ben Affleck ha iniziato il 2020 alla grande: non solo per la nuova relazione con Ana de Armas, ma anche per la grande prova di Tornare a Vincere, considerata dalla critica una delle sue più personali e riuscite.

Ma quali sono gli appuntamenti con il futuro? Quali progetti ha in cantiere Ben Affleck, e quando e dove i suoi fan fan lo rivedranno in futuro? Ve li riportiamo tutti qui sotto:

Zack Snyder's Justice League : in arrivo nel 2021, la director's cut del cinecomic del 2017 vedrà tornare Affleck nei panni di Batman per un'ultima volta, con un film che promette di essere completamente diverso da quello visto al cinema.

: in arrivo nel 2021, la director's cut del cinecomic del 2017 vedrà tornare Affleck nei panni di Batman per un'ultima volta, con un film che promette di essere completamente diverso da quello visto al cinema. Deep Water : in arrivo a novembre 2020 (in teoria), oltre ad essere il nuovo thriller erotico di Adrian Lyne è anche il film che ha fatto scoppiare l'amore fra Affleck e Ana de Armas , e promette di fare scintille.

: in arrivo a novembre 2020 (in teoria), oltre ad essere il nuovo thriller erotico di Adrian Lyne è anche , e promette di fare scintille. The Last Duel : nuovo film di Ridley Scott , che Ben Affleck ha scritto insieme a Matt Damon oltre vent'anni dopo l'Oscar per la sceneggiatura originale vinto dalla coppia di amici con Good Will Hunting: non ci sarebbe bisogno di aggiungere altro, ma per amor di completezza ricordiamo che Affleck e Damon saranno anche protagonisti e che il cast includerà anche Adam Driver . Le riprese erano in corso prima del lockdown.

: nuovo film di , che oltre vent'anni dopo l'Oscar per la sceneggiatura originale vinto dalla coppia di amici con Good Will Hunting: non ci sarebbe bisogno di aggiungere altro, ma per amor di completezza ricordiamo che Affleck e Damon saranno anche protagonisti e che . Le riprese erano in corso prima del lockdown. Ghost Army : un war-movie ambientato nella Seconda Guerra Mondiale al quale Affleck lavorerà come regista, sceneggiatore e protagonista principale, anche se non ci sono molte notizie in merito.

: un war-movie ambientato nella Seconda Guerra Mondiale al quale Affleck lavorerà come regista, sceneggiatore e protagonista principale, anche se non ci sono molte notizie in merito. Falling to Earth : un dramma ispirato ad una storia vera basata sul Tornado del Tri-State, il più grande tornado mai registrato nella storia degli Stati Uniti; Affleck sarà Paul Graves, l'unica persona in città che, per miracolo, non ha perso ogni cosa a causa della furia devastatrice della natura.

: un dramma ispirato ad una storia vera basata sul Tornado del Tri-State, il più grande tornado mai registrato nella storia degli Stati Uniti; Affleck sarà Paul Graves, l'unica persona in città che, per miracolo, non ha perso ogni cosa a causa della furia devastatrice della natura. Hypnotic : diretto da Robert Rodriguez , Ben Affleck interpreterà un detective coinvolto in un mistero che circonda la scomparsa di sua figlia e i suoi legami con un programma governativo segreto.

: diretto da , Ben Affleck interpreterà un detective coinvolto in un mistero che circonda la scomparsa di sua figlia e i suoi legami con un programma governativo segreto. I Am Still Alive : Ben Affleck interpreterà e produrrà questo thriller di sopravvivenza descritto come un incrocio fra Wild e The Revenant : la storia è quella di un padre che ha il compito di prendersi cura della figlia adolescente nella natura selvaggia canadese dopo un incidente d'auto in cui sua moglie perde la vita.

: Ben Affleck interpreterà e produrrà questo : la storia è quella di un padre che ha il compito di prendersi cura della figlia adolescente nella natura selvaggia canadese dopo un incidente d'auto in cui sua moglie perde la vita. Ghost of King Leopold : secondo Deadline, Ben Affleck è a lavoro da tempo su un dramma storico di guerra basato sul libro King Leopold's Ghost: A Story of Green, Terror, and Heroism in Colonial Africa di Adam Hochschild; il film sarà incentrato sull'orribile crociata del re belga Leopoldo II attraverso il Congo alla fine del XIX secolo.

: secondo Deadline, Ben Affleck è a lavoro da tempo su un dramma storico di guerra basato sul libro King Leopold's Ghost: A Story of Green, Terror, and Heroism in Colonial Africa di Adam Hochschild; il film sarà incentrato sull'orribile crociata del re belga Leopoldo II attraverso il Congo alla fine del XIX secolo. Film senza titolo sul McDonald's Monopoly - incentrato sulla storia della truffa del Monopoly di McDonald's, il film sarà prodotto da Ben Affleck e Matt Damon.

Quale vi incuriosisce di più? Ditecelo nella sezione dei commenti. Inoltre, scoprite cosa ne pensiamo di Argo, terzo film da regista di Ben Affleck nominato a sette premi Oscar e vincitore di ben tre premi, inclusi quelli per la miglior sceneggiatura non originale e miglior film.