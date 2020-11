Ben Affleck, la cura Ana de Armas: drastica perdita di peso, oggi è più in forma che mai

Sono stati tempi duri per Ben Affleck, che ha trascorso l'ultimo periodo della sua vita a combattere contro gravi problemi di alcolismo quasi letali per la sua salute, problemi che lui stesso ha raccontato in una drammatica intervista di qualche tempo fa.

Ma quel periodo sembra finalmente passato: US Magazine ha infatti diffuso in esclusiva una nuova foto del super-divo di Hollywood nella quale Ben Affleck appare più in forma che mai: secondo le fonti del magazine, infatti l'attore di Gone Girl e Batman v Superman, oggi 48 anni, "ha cercato di mangiare sano, allenarsi un sacco, tagliare i carboidrati e assumere più proteine", riferisce un insider, aggiungendo che Affleck oggi è sobri e "non beve per cercare di mantenere uno stile di vita il più sano possibile".

Il recente cambiamento nello stile di vita della star è dovuto anche alla sua ragazza, Ana de Armas. Secondo la fonte infatti l'attrice cubana, che sta vivendo una storia d'amore con Ben Affleck ormai da qualche mese, ha coinvolto Ben nella sua dieta. “Stanno andando bene. Sono concentrati sui figli di Ben, sul lavoro, sul trovare il tempo per gli appuntamenti e sul divertirsi insieme".

La fonte ha aggiunto: "Ben e Ana fondamentalmente vivono insieme e Ben è molto preso da lei, sono entrambi dolcissimi".

Ricordiamo che molto presto vedremo la coppia nel thriller erotico Deep Water, sul set del quale si sono conosciuti. Inoltre Ben Affleck tornerà nel 2021 con The Last Duel di Ridley Scott e Justice League di Zack Snyder.