Ben Affleck ha corretto la sceneggiatura di Flash prima di accettare il ritorno di Batman!

Ieri sera Warner Bros., DC Films e soprattutto Vanity Fair hanno spaccato internet con una delle notizie più clamorose dell'anno, quella del ritorno di Ben Affleck nei panni di Batman per il sempre più atteso The Flash di Andy Muschietti.

Ora Umberto Gonzalez, reporter di TheWrap storicamente vicino alla DC Films, ha svelato che il coinvolgimento di Affleck era subordinato ad alcune note sulla sceneggiatura che l'attore, regista e sceneggiatore premio Oscar ha voluto fornire alla produzione, di fatto modificando la storia originale.

TheWrap ha affermato: "Secondo un insider con conoscenza del progetto, le conversazioni con Affleck sono iniziate circa due mesi fa al fine di stimolare il suo interesse e convincerlo ad entrare a far parte del cast di The Flash. Prima di impegnarsi, però, Affleck ha voluto girare alla produzione alcune note sulla sceneggiatura, che sono state integrate nella sceneggiatura consegnatagli la scorsa settimana. Dopo averla letta, ha finalmente accettato di partecipare al progetto: la cosa è successa due giorni fa".

Insomma, un annuncio lampo degno di Flash! Ma la domanda adesso è: se DC Films ha 'buttato via' una bomba del genere a poche ore dall'inizio del DC FanDome, cosa devono aspettarsi i fan domani durante l'attesissima convention virtuale? Lo scopriremo insieme, dato che come al solito Everyeye sarà in prima fila per seguire l'evento.