Ben Affleck chiarisce i commenti su Jennifer Garner: 'Ho detto l'esatto contrario'

Hanno fatto discutere, nei giorni scorsi, le parole di Ben Affleck su Jennifer Garner. L'attore sembrava attribuire alla sua ex moglie e alla loro tormentata relazione i suoi problemi di alcolismo, che all'epoca lo hanno portato in rehab. Successivamente ha però raccontato di essere stato frainteso, e che non si esprimerebbe mai in questi termini.

Intervistato dall'Howard Stern Show, Ben Affleck aveva raccontato che "probabilmente berrebbe ancora" se fosse ancora sposato con Jennifer Garner, e che si sentiva intrappolato a causa dei loro tra figli. Intervenuto al Jimmy Kimmel Live! di mercoledì, l'attore ha voluto precisare come stanno le cose.

"Uno di questi siti web ha fatto questa roba da clickbait, ho dato un'occhiata e hanno letteralmente preso una conversazione di due ore facendo in modo che sembrasse l'esatto contrario di quello che ho detto. Ero andato avanti spiegando quanto ci rispettiamo e quanto teniamo ai nostri figli, mettendoli al primo posto... e nell'articolo invece accusavo la mia ex moglie per il mio alcolismo, e sono diventato la persona più stupida, insensibile e orribile."

In questi giorni Ben Affleck ha scherzato con Henry Cavill sul vecchio meme del "Sad Affleck" dell'epoca di Batman v Superman, ma quando si tratta di notizie che coinvolgono i suoi bambini, ha aggiunto, c'è poco da scherzare.

"Non è così. È l'esatto contrario di ciò che sono. Non vorrei mai che i miei figli pensassero che io possa mai dire qualcosa del genere sulla loro mamma. Essere oggetto di questi titoli clickbait è un prezzo da pagare per me come attore, ma non per i miei figli. Non è giusto, fa male a me, fa male a loro, quindi smettetela."