Ben Affleck catastrofista: 'I film a medio budget non usciranno più al cinema'

Ben Affleck ha avanzato seri dubbi sul fatto che i film medio-piccoli possano arrivare nelle sale cinematografiche dopo la pandemia di Coronavirus che ha condizionato pesantemente anche l'industria dell'intrattenimento. Secondo Affleck questa cosiddetta 'nuova normalità' sarà favorevole ai franchise e penalizzerà le produzioni più contenute.

Ben Affleck partecipa spesso sia a produzioni dal budget consistente sia a progetti più piccoli e conosce molto bene entrambi i contesti. Nel corso di un'intervista ha dichiarato:"Film come The Town, film come Argo, tutti i film che ho fatto effettivamente sarebbero finiti su uno streamer. Probabilmente ci saranno circa 20-25 film all'anno che verranno distribuiti e saranno tutti grossi film, indipendentemente dal tipo di film che Disney fa come Aladdin o Star Wars o Avengers, qualcosa su cui puoi contare, sul fatto che la fascia bassa del giro d'affari è di mezzo miliardo di dollari".



Affleck ha proseguito:"E penso che sarà molto, molto difficile per i drammi e una sorta di film a medio-budget come The Town ottenere una distribuzione cinematografica. Vedrete film enormi che avranno un'enorme distribuzione su larga scala o piccoli film che faranno poche uscite di valore in alcune sale, ma saranno perlopiù trasmessi in streaming. Nel bene e nel male potete trarre le vostre conclusioni, ma questa sarebbe la mia ipotesi migliore sulla direzione del business dei film, basandomi solo su ciò che sto vedendo con le mie esperienze che sto provando a realizzare" ha concluso l'attore.

"Penso che le persone si siano abituate a vedere film da casa. Ne ha beneficiato Tornare a vincere, di sicuro. Era appena uscito quindi penso che la possibilità di vedere un nuovo film a casa ci abbia permesso di ottenere molti più spettatori di quelli che sarebbero venuti al cinema pagando soldi per vedere un film triste su un alcolizzato che deve fare i conti con la morte di suo figlio".



