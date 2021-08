Ben Affleck sarà Batman anche dopo Flash? Parliamone

Che lo si ami o lo si odi, il Batman di Ben Affleck è uno dei più chiacchierati di sempre, e presto avremo modo di vederlo nuovamente in azione sul grande schermo nel film di Flash. Ma che ne sarà del suo futuro nell'universo DC?

I fan del Cavaliere Oscuro sono probabilmente in trepidante attesa del film di Flash diretto da Andy Muschietti, dove vedremo tornare non solo il Batman di Ben Affleck, ma anche quello di Michael Keaton.

E mentre sappiamo già che il Batman di Robert Pattinson farà parte di un progetto a sé stante, la presenza di Affleck nel futuro cinematografico DC rimane comunque un grande interrogativo. Cosa farà l'attore dopo la pellicola con Ezra Miller? Tornerà nuovamente a vestire i panni di Bruce Wayne?

Secondo delle voci dal web, che sappiamo benissimo di dover prendere come tali, Warner Bros. sarebbe "più aperta che mai" all'idea di continuare a portare al cinema le avventure del Batman di Ben Affleck.

Ovviamente, è difficile dire a questo punto quanto possa essere verosimile un ritorno in pianta stabile dell'attore, considerando in particolar modo le sue passate dichiarazioni in merito (Affleck rivelò di aver accettato il ruolo di Batman solo per i suoi figli), ma visto anche il ritorno di fiamma con Jennifer Lopez, chi può dire che altre sorprese non possano attenderci.

Dopotutto, una prova tangibile del "mai dire mai" in queste occasioni è proprio la sua presenza nel film di Flash, quindi perché precludere alla possibilità di altre apparizioni?

Voi cosa ne pensate? Credete che l'attore possa tornare a vestire nuovamente i panni di Batman? E la cosa vi soddisferebbe? Fateci sapere nei commenti.