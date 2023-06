Ben Affleck avvistato sul set di Deadpool 3: nel Multiverso Marvel torna il suo Daredevil?

Dopo aver recentemente fatto la storia di Batman grazie al film The Flash, l'amatissimo Ben Affleck potrebbe tornare a rivisitare anche un altro celebre supereroe del suo passato hollywoodiano: Daredevil, il Diavolo di Hell's Kitchen.

Secondo quanto riportato dall'insider TheComixKid, lontano dagli standard d'eccellenza di alcuni dei 'colleghi' più famosi, come My time to shine, ViewerAnon, Daniel Richtman o Muprhy's Multiverse, ma comunque di una certa fama, Ben Affleck sarebbe stato avvistato sul set di Deadpool 3, nuova produzione targata Marvel Studios le cui riprese sono attualmente in corso nonostante lo sciopero degli sceneggiatori. Lo scooper sottolinea che al momento non è chiaro quale personaggio Affleck sia stato chiamato ad interpretare, né tanto meno se l'attore sia effettivamente coinvolto nel film - potrebbe essersi anche tratta di una semplice set-visit - ma certo le speculazioni sul presunto ritorno del Daredevil originale sono destinate a riaccendersi.

Come saprete, almeno stando alle indiscrezioni Deadpool 3 includerà un numero esorbitante di camei, con ritorni e reclutamenti dai tantissimi film Marvel realizzati fuori dai Marvel Studios: si è parlato più volte degli X-Men, ovviamente, ma anche di Channing Tatum e Taylor Kitsch nei panni di diverse varianti di Gambit, e un ritorno di Ben Affleck in casa Marvel sembrerebbe essere sul tavolo da diverso tempo.

Al momento non abbiamo maggiori informazioni né per confermare né per smentire questa voce di corridoio, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati. Intanto, diteci: dopo avergli dato l'addio come Batman, vorreste rivedere Ben Affleck nei panni del primo Daredevil?