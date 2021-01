Ben Affleck, l'attore starebbe scrivendo il suo prossimo film da regista

Dopo essere uscito dal rehab per i suoi problemi d'alcolismo e aver incontrato l'amore nella splendida e talentuosa Ana de Armas, Ben Affleck è recentemente tornato nel costume di Batman per alcune riprese aggiuntive della Zack Snyder's Justice League e starebbe ora preparando il suo nuovo film da regista.

Il suo ultimo lungometraggio d'autore, La legge della notte, non è andato come sparava, non essendo riuscito a bissare i successi di Gone Baby Gone, The Town ma soprattutto di Argo, vincitore del Premio Oscar come Miglior Film del 2012. Ora un fonte vicina all'attore rivela a US Weekly che, in un momento propizio della sua vita, Affleck sarebbe tornato a lavoro.



Dice la fonte: "Ben è stato molto silenzioso ultimamente, non appena rientrato dalla riprese di Depp Water a New Orleans. Se ne sta in disparte a lavorare alla sceneggiatura del suo prossimo film da regista, stesura cominciata lo scorso ottobre. Comunque è un momento felice e con la ragazza si stanno concentrando sui figli di Ben, sul lavoro e nel trovare anche del tempo per romanticismo e intimità, per divertirsi".



Recentemente abbiamo visto Ben Affleck nel dramma Tornare a vincere di Gavin O'Connor, uscito nelle sale poco prima dello scoppiare della Pandemia di Coronavirus.