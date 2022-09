Ben Affleck, l'attore ha citato un suo film durante il matrimonio con Jennifer Lopez

Il matrimonio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez è stato uno dei più chiacchierati dell'anno e intorno alla relazione tra l'attore e la popstar, che avevano già avuto una storia vent'anni fa, si sono create molte attenzioni. Sui media escono ripetutamente indiscrezioni e novità, e l'ultima notizia riguarda la star di Will Hunting.

Secondo quanto riporta Uproxx, Ben Affleck avrebbe citato una frase di un suo film nel corso del matrimonio con Lopez.

Non si tratta (fortunatamente, considerata la trama) di Gone Girl, bensì La legge della notte, da lui scritto, diretto e interpretato.



"Questo è il paradiso. Proprio qui. Ci siamo adesso" è la frase che Affleck ha tratto dal suo film e riutilizzato durante la cerimonia.

Lopez l'ha definita 'una delle mie battute preferite che Ben ha scritto da un film che ha diretto chiamato La legge della notte' nella sua newsletter On the JLo.

È stata proprio Lopez ha svelare al pubblico questo dettaglio:"L'ha detta anche la sera del nostro ricevimento di nozze nel suo discorso, e ho pensato... quanto è bella".



Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono fidanzati ad aprile, per poi sposarsi sul matrimonio ha aggiunto:"La verità è che la storia di ognuno è diversa e tutti abbiamo le nostre strade da percorrere. Due persone non sono mai uguali. Ma per noi, questo è stato il timing perfetto. Niente mi è mai sembrato più giusto per me e sapevamo che finalmente ci stavamo 'sistemando' in un modo che puoi fare solo quando comprendi la perdita e la gioia e sei abbastanza messo alla prova da non dare mai per scontate le cose importanti o lasciare che le cose stupide e insignificanti della giornata intralcino l'abbraccio di ogni momento prezioso. Ci troviamo in quel tempo tanto desiderato della vita: avere gratitudine per tutto ciò che la vita ci ha mostrato, anche le sue prove e le sue tribolazioni. Quella notte era davvero il paradiso".