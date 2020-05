Ben Affleck e Anne Hathaway, Il Suo Ultimo Desiderio è un disastro: la regista si scusa

Presentato al Sundance Film Festival 2020 prima di approdare sul servizio di streaming on demand Netflix, il thriller Il Suo Ultimo Desiderio ha rappresentato un grande passo falso per la regista Dee Rees.

Dopo il successo dell'acclamato Mudbound, che per Netflix arrivò addirittura agli Oscar, la regista ha diretto Ben Affleck, Anne Hathaway e Willem Dafoe in un thriller politico a dir poco confuso che è stato distrutto dalla critica e non è riuscito a ritagliarsi lo spazio sperato tra gli abbonati della piattaforma. A questo proposito, la Rees ha dichiarato:

"In questo lavoro fai quello che devi fare, vivi e impari dai tuoi errori e cerchi di fare meglio. La verità è che questo film tenterei di farlo di nuovo. Ne sono ancora comunque orgogliosa." Tuttavia, la Rees ha ammesso di sentirsi in colpa per il flop rappresentato dal progetto, che sia tra la troupe che soprattutto nel cast ha schierato dei veri e propri pezzi da novanta. "Quando stai girando un film, la tua squadra deve credere in te e fidarsi di te e trascorrere sei, sette mesi di vita con te. Tutta questa fatica e questi sacrifici, non voglio che siano loro a pagarli."

La regista 43enne è comunque convinta che gli errori fatti aiuteranno la sua carriera. "Questo film mi è sembrato una sorta di rito di passaggio ... ora non ho più nulla di cui aver paura. Conosco il peggio che può succedere durante la produzione di un film!".

